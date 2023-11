Napoli – Sequestrato un deposito contenente oltre 37.000 prodotti falsi

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, i Finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno intensificato, per le vie del centro cittadino, i controlli volti a contrastare la vendita di prodotti contraffatti e l’abusivismo commerciale.

In particolare, i “Baschi Verdi”, al termine di una autonoma attività info-investigativa, iniziata con l’osservazione di soggetti dediti alla vendita di merce sulle vie maggiormente affollate da turisti, quali via Toledo, via dei Tribunali e Quartieri Spagnoli, sono risaliti ad un deposito nella Zona Industriale di Napoli, ove hanno sottoposto a sequestro oltre 37.000 articoli contraffatti.

Le migliaia di prodotti, collocate all’interno di confezioni finemente realizzate, erano costituite per lo più da foulard, borse, portafogli, cinture e porta documenti di noti marchi della moda, quali Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Fendi e Salvatore Ferragamo.

La merce sequestrata, una volta venduta, avrebbe fruttato un illecito guadagno di 1.500.000 euro circa.

Il gestore del deposito, un cittadino cinese con precedenti di specie, è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria.