Napoli. Sequestrati oltre 150 mila prodotti contraffatti o pericolosi per la salute

27 persone segnalate alle autorità competenti

Napoli, 12 settembre – Nell’ambito di un piano finalizzato a contrastare il commercio di materiale contraffatto e/o insicuro in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato oltre 150 mila prodotti illegali, di cui oltre 92 mila prodotti scolastici e articoli di cancelleria destinati a bambini/ragazzi in età scolare.

Sono stati segnalati alla Camera di Commercio 16 responsabili per violazioni amministrative, mentre 11 sono i denunciati all’Autorità Giudiziaria, a vario titolo, per commercio di prodotti contraffatti e ricettazione.

In particolare, nell’area cittadina, i “Baschi Verdi” hanno sequestrato circa 63 mila tra prodotti scolastici (tra penne, colori, astucci, forbici e calcolatrici) e giocattoli con marchio CE non conforme, deferendo il titolare della ditta individuale.

Le attività hanno interessato anche gli esercizi commerciali operanti nei comuni dell’area oplontina, nolana, giuglianese e sull’isola di Ischia, dove i finanzieri hanno individuato oltre 28 mila accessori per la scuola e di cancelleria, anche raffiguranti personaggi di fantasia contraffatti, denunciando 2 soggetti e segnalando amministrativamente 9 responsabili.

A Casoria, i militari hanno sequestrato decine di file contenenti opere letterarie, illecitamente detenuti per la riproduzione e la vendita, deferendo il titolare della ditta individuale esercente l’attività di cartoleria per violazione della normativa sul diritto d’autore.

Durante i controlli, le Fiamme Gialle hanno tolto dal mercato, altresì, circa 60 mila tra articoli di bigiotteria privi di idonea etichetta in lingua italiana, cosmetici dannosi per la salute del consumatore, articoli per la casa e giocattoli privi dei contenuti minimi delle informazioni previste, nonché articoli contraffatti, come zaini, cappelli, borsette e magliette recanti il marchio “SSC Napoli”. Al termine delle operazioni, sono stati denunciati 7 soggetti e segnalati alla locale Camera di Commercio 7 responsabili.

