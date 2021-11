Napoli: sequestrati 56 veicoli privi di RCA.

Condividi

Stamattina gli Agenti della Polizia di Stato con gli Agenti della Polizia Municipale di Napoli hanno effettuato un servizio in via Del Serbatoio dello Scudillo, via Santa Maria delle Catene alle Fontanelle, piazza Fontanelle, via Fontanelle, via Scipione Mazzella, via Bartolomeo Caracciolo, via Pandolfo Collenuccio, via Domenico di Gravina, via Benedetto de Falco, via Giuseppe Donzelli e via duca Ferrante della Marra dove hanno sanzionato e sequestrato 48 motocicli, 7 autovetture ed un autocarro parcheggiati in strada privi di copertura assicurativa.