Napoli. Scuola: Pace, il Ministro venga a visitare le nostre scuole

“Invitiamo il Presidente e la Ministra a visitare i nostri licei, i nostri istituti tecnici e professionali, non per soddisfare il nostro orgoglio, ma perché si liberino del loro pregiudizio”.

Interviene così il Consigliere Metropolitano e preside di un liceo napoletano, Salvatore Pace, sulle affermazioni per cui a Scampia le scuole sarebbero allocate in condomìni di civile abitazione.

“Non è possibile che un Capo di Governo e un Ministro della Repubblica si nutrano di luoghi comuni e fiction mainstream per farsi un’idea del Paese che governano. Citare puntualmente Scampia come esempio negativo di una Nazione, non è solo falso ma è una intollerabile mistificazione che irride i cittadini e mortifica il quotidiano lavoro delle amministrazioni locali impegnate a garantire servizi e dignità civile ad un territorio troppo spesso ignorato dalle politiche del Governo”.