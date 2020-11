Napoli: scoperta “sala slot” abusiva grazie a Youpol. Titolare e avventori denunciati

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti in via Martiri d’Otranto dove un cittadino, tramite l’app YouPol, aveva segnalato la presenza di una sala da gioco abusiva.

Nel locale i poliziotti hanno trovato 11 apparecchi tipo “videopoker” abusivi e non collegati alla rete e 220 euro, provento dell’illecita attività.

Il titolare, un napoletano di 72 anni, è stato denunciato per esercizio di gioco d’azzardo, ricettazione e per il fatto che il locale era sprovvisto della tabella dei giochi proibiti; inoltre, cinque avventori, napoletani tra i 49 e i 70 anni, che si trovavano all’interno del locale, sono stati sanzionati per partecipazione a gioco d’azzardo.

Tutti, infine, sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti-Covid-19.