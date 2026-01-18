Napoli-Sassuolo 1-0 | Contavano solo i 3 punti, ma che fatica

4 minuto di lettura

Napoli, 17 gennaio – Ritornano 3 punti indispensabili al Maradona contro un indomito Sassuolo che spaventa e tiene il risultato in discussione fino al ’95 contro un Napoli preoccupante, rabbrecciato, stanco, arrancante, ma che si compatta, resiste e bada al sodo.

Una partita estremamente complicata perché il Sassuolo allenato da Grosso rappresenta una compagine estremamente preparata, ben allenata e con un’idea di cskcio estremamente propositiva, capace di creare enormi difficoltà a tutte le prime squadre del campionato, ultima la Roma di Gasperini che, appena una settimana fa, ha dovuto sudare le cosiddette sette camicie per avere la meglio sui neroverdi, sbloccando la partita solo all’’80.

Al netto dei meriti dell’avversario però, la partita odierna non fa altro che confermare le enormi difficoltà della squadra oggi guidata da Stellini (dove Antonio Conte ha scontato la seconda ed ultima giornata di squalifica dopo le proteste di Milano), già evidenziate negli incontri casalinghi disputati contro Verona e Parma. Una compagine evidentemente sulle gambe per l’impossibilità di effettuare le opportune rotazioni, sia a causa degli infortuni di lungo corso, basti pensare alle assenze fondamentali di Anguissa De Bruyne, Lukaku e Gilmour, sia perché I nuovi innesti, derivanti dal dispendioso mercato estivo, non hanno fornito fino a questo momento, le opportune garanzie in termini di affidabilità, I vari Lang, Lucca e Beukema, non hanno risposto alle enormi aspettative riposte nei loro confronti anche al cospetto di importanti sacrifici economici per consentire a detti giocatori di vestire la maglia azzurra.

Le conseguenze, pertanto, appaiono inevitabili e sotto gli occhi di tutti: giocatori come McTominay, Lobotka, Di Lorenzo, Politano e Hojlund, ad oggi sono costretti a giocare ogni tre giorni, con una mole di lavoro imponente che ne limita la freschezza atletica e la lucidità mentale. Occorrerà pertanto resistere ad oltranza, in attesa dei rientri degli infortunati (paiono al riguardo ormai prossimi I rientri tra I disponibili di Anguissa e Lukaku) e di interventi sul mercato necessari per apporrare forze fresche alla rosa. Tra l’altro il mercato risulta particolarmente complesso perché per un cervellotico regolamento, la società, pur avendo un bilancio sano e una sostanziosa liquidità in cassa, è stata sanzionata con il “saldo zero”, ovvero la possibilità di effettuare operazioni di mercato, mantenendo inalterato il rapporto tra ricavi e costi per gli ingaggi dei giocatori

C’è però da registrare come anche le competitor più accreditate, stiano faticando a loro volta per il raggiungimento dei risultati pronosticati, a partire proprio dalla capolista Inter, reduce da due vittorie striminzite e sofferte contro squadre di livello decisamente inferiore come Lecce e Udinese, la stessa Juventus, capace di una importante rimonta a seguito della cura Spalletti, è caduta clamorosamente all’Unipol Domus di Cagliari contro la formazione sarda guidata da Pisacane.

Eppure il delicato match del Maradona, inizia nel migliore dei modi per i partenopei, già nei primi minuti capaci di rendersi pericolosi con Di Lorenzo (periodo evidentemente sfortunato per le conclusioni a rete di testa) e con Hojlund anticipato di un soffio dalla retroguardia Emiliana. È comunque il prologo alla rete del vantaggio azzurro, con un’ iniziativa di Spinazzola sulla sinistra, conclusione di Elmas arginata a fatica e con Lobotka che ribadisce a rete dai venti metri, realizzando la rete che decide la partita e il suo primo gol in campionato dopo 3 anni di astinenza. Appartenente dunque, sbloccata la partita, la strada sembrava in discesa per la teoria secondo il quale, certi confronti una volta sbloccati diventano più agevoli perché la squadra ospite non potrà più difendersi ad oltranza (Parma docet), ma sarà costretta ad aprirsi per rimediare alla situazione di svantaggio. Evidentemente questa teoria non regge, o quantomeno, non regge in questa partita. Già perché il Sassuolo pressa alto, attacca con grande organizzazione, crea pericoli importanti per la porta di Savic )che si salva sulla conclusione di Laurientè) mentre il Napoli arranca, rincorre, lotta, si difende, prova a ripartire ma mai sembra essere in controllo del match tanto che le occasionia favoredegliazzurri, dopo il vantaggio del metronomoslovacco, eisultano pressoché nulle. Il secondo tempo prosegue sulla falsa riga del primo, si apre con grande sofferenza per i campioni d’italia che nelle fasi iniziali rischiano ancora con un tiro pericolosissimo di Lipani su assist di Laurientè sul quale Milinkovic Savic sfrutta tutti i suoi centimetri per allungarsi e deviare il tiro angolatissimo del centrocampista Emiliano per poi riuscire in qualche modo a prendere le misure ed arginare la ferocia degli avversari determinati a conquistare almeno un pareggio.

Inoltre piove sul bagnato con riferimento al discorso infortuni, si accasciano a terra e sono costretti al cambio Rahmani e Politano, per affaticamento muscolare, sostituiti da Mazzocchi e Buongiorno; le condizioni dei due veterani azzurri saranno comunque valutate domani a seguito dei rituali esami strumentali. Per quanto riguarda la redtanze frazione di partita, il Napoli continua a lottare, a difendersi a rincorrere gli avversari, è inevitabile che la stanchezza inneschi in maniera conseguenziale, mancanza di lucidità che si palesa in maniera evidente in errori banali in appoggi semplici sbagliati inopinatamente; questi errori innescano ovviamente le ripartenze degli ospiti con gli azzurri costretti sempre a rincorrere all’indietro, accentuando ancora maggiormente la mancanza di energie. Ma la resistenza, la lotta, la compattezza mostrata, risultano, infine fondamentali per l’ottenimrnto di tre punti di importanza enorme. La stagione prosegue però a ritmo incalzante e Martedì gli azzurri, a Copenaghen, si giocheranno le residue speranze di accedere ai play off di Champions in una partita che potrebbe divenire il crocevia drlla stagione mentre domenica prossima allo Stadium ci sarà un’altra partita ad altissima tensione contro la Juventus di Spalletti.

