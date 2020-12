Napoli: ruba portafogli nella metro, arrestato

Condividi

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso la stazione della metropolitana di piazza Cavour perché un uomo aveva subito un borseggio.

I poliziotti, una volta sul posto, sono stati avvicinati dalla vittima che aveva bloccato il malvivente il quale, poco prima, le aveva sfilato il portafogli dalla tasca mentre si trovavano a bordo del convoglio; inoltre, il ladro è stato trovato in possesso di due carte bancomat delle quali non ha saputo giustificare la provenienza.

Un 37enne algerino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per ricettazione ed ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

