Napoli, riparte lo storico cineforum di Arci Movie con proiezioni e protagonisti della settima arte

Al via il 7/8 novembre con “Rapito” di Marco Bellocchio alla presenza del Sindaco Manfredi e dell’attore Russo Alesi

L’attore Fausto Russo Alesi è il primo grande ospite del Cineforum di Arci Movie, storica rassegna ospitata nel cinema Pierrot di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. La XXXIII edizione della kermesse prende il via martedì 7 e mercoledì 8 novembre 2023 con le proiezioni di ‘Rapito’ alla presenza dell’artista, del sindaco Gaetano Manfredi e di altre personalità.

L’opera di Marco Bellocchio è il primo dei venticinque film che Arci Movie – storica associazione napoletana impegnata nell’audiovisivo e in campo educativo – porta sul grande schermo della sala di via De Meis, completamente ristrutturata e più accogliente, alla presenza di registi, attori, autori e altri protagonisti della settima arte, dello spettacolo e della cultura.

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sarà presente alla proiezione delle ore 18 di mercoledì 8. All’appuntamento successivo, alle ore 21, interverrà l’attore Fausto Russo Alesi, parte del cast dell’apprezzato film di Bellocchio.

L’abbonamento al Cineforum 2023/2024 di Arci Movie costa 50 euro. La tessera, oltre alla partecipazione alle venticinque serate al Pierrot, consente l’ingresso gratuito alle iniziative promosse dalla rete nazionale Arci e apre le porte della Mediateca ‘Il Monello’ attraverso il prestito di oltre settemila film. È possibile aderire alla rassegna presso il cinema Pierrot (via De Meis 58) oppure raggiungendo l’associazione Arci Movie (in via De Meis 221) dalle ore 10 alle 13 dal lunedì al venerdì. Per informazioni è possibile chiamare o mandare whatsapp al 3346895990, mandare una e-mail a [email protected] o visitare il sito web www.arcimovie.it.