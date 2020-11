Napoli: riapre il parco della villa Floridiana

Condividi

” Stamani ha riaperto il parco della villa Floridiana anche se dal solo ingresso di via Cimarosa dal momento che l’ingresso da via Aniello Falcone è rimasto chiuso, pare per mancanza di personale “. A dare la buona notizia è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che venerdì scorso si era fatto portavoce della protesta dei tanti frequentatori del parco, chiuso in applicazione del DPCM 3 novembre 2020.

” Ho ritenuto assurdo oltre che discutibile l’applicazione della norma contenuta nel decreto richiamato anche a parchi e giardini – osserva Capodanno -. Peraltro non solo i parchi comunali ma anche il parco del Real Bosco di Capodimonte non ha chiuso “.

” Mi auguro – aggiunge Capodanno – che nei prossimi giorni si possano risolvere i problemi legati al personale da adibire ad entrambi i cancelli d’ingresso, consentendo l’apertura per tutti i giorni della settimana e per l’intero periodo della giornata previsto dall’orario invernale “.

” Si tratta – sottolinea Capodanno – dell’unico polmone di verde pubblico a disposizione dei circa 50mila residenti del Vomero, frequentato principalmente da bambini accompagnati, bambini peraltro che in questo periodo sono privati anche della possibilità di frequentare le scuole che a Napoli sono ancora chiuse “.

