Napoli – Qarabağ 2-0 | Napoli formato europeo

3 minuto di lettura

Condividi

Vittoria di importanza vitale nel segno di D10S.

Napoli, 25 Novembre – La quinta giornata in Champions rappresentava una una giornata determinate per il prosieguo del percorso in Champions League dei partenopei che, solo in caso di vittoria avrebbero avuto delle speranze per alimentare il sogno di proseguire nella comprensione anche perché sussisteva l’esigenza di fornire una continuità al cammino stagionale dopo la vittoria di sabato scorso contro l’Atalanta. Una serata caratterizzata dal mal tempo che ha flagellato la Campania da 24 ore ma che non ha fermato gli azzurri apparsi determinati, con atteggiamento propositivo proprio com piace ad Antonio Conte.

Come anticipato, gli uomini guidati da Antonio Conte, nella pioggia battente del Maradona, avevano l’obbligo categorico della vittoria dopo un percorso europeo fino a questo momento altalenante, contro una squadra, gli azeri del Qarabag, dimostratasi, fino a questo momento, la squadra rivelazione di questa edizione di Champions, capaci di battere il Benfica al Da Luz e fermare sul pareggio I campioni del mondo del Chelsea. Le preoccupazioni per le qualità degli avversari, si sono confermate nella giornata odierna, con una compagine dotata di eccellenti individualità e con una organizzazione di gioco in grado di creare delle difficoltà a qualsiasi avversario. Lo spettacolo della partita inizia al decimo minuto quando i tifosi partenopei hanno tributato il giusto omaggio a Diego Armando Maradona, che, proprio in questa giornata, cinque anni fa, lasciava questo mondo terreno per diventare eterno e consacrava un legame indissolubile con questa città, fino a diventare simbolo identitario laddove l’aspetto puramente calcistico rappresentava, rappresenta e rappresenterà, solo una minima parte. Una sciarpata da brividi con tanto di cori commoventi, hanno salutato il ricordo di chi, a proprie spese, ha sempre lottato per difendere una cultura ed un’identità intramontabile.

La partita vede un Napoli dominante, da subito in pieno controllo della partita con gli ospiti che badano in particolar modo alla fase difensiva dall’alto dei loro 7 punti in classifica raccolti finora, che gli consentivano di giocare anche per il pareggio.

Tante situazioni potenzialmente pericolose per gli azzurri che, tuttavia, si mostrano poco cinici sotto porta. Tra le altre, meritano particolare menzione, una rovesciata di Neres che chiama il portiere Kochalski al miracolo e una percussione di Di Lorenzo che, solo, davanti al portiere azero, scivola malamente proprio al momento di calciare, consentendo alla retroguardia ospite, un insperato recupero. Nella seconda frazione di gioco, il Napoli cresce vistosamente e continua a cercare la via della rete. L’occasione propizia sembra giungere al 54’ quando Buongiorno, con un assist geniale, trova Di Lorenzo da solo in area ostacolato in maniera irregolare da Jankovic. Ma Hojlund, dagli 11 metri, si fa ipnotizzare da Kochalski che si erge dunque a protagonista della partita. Il Napoli però non si demoralizza per la ghiotta occasione sprecata e continua ad imperversare trovando però sempre nel portiere azero un baluardo insormontabile prima su Neres, che tira debolmente poi su una bordata a colpo sicuro di Olivera imbeccato da Di Lorenzo.

Il vantaggio però è ormai nell’aria e giunge al 65’, su angolo di Lang, deviazione goffa e maldestra di Mustafazada verso la propria porta, il portiere, evidentemente sorpreso, per evitare un clamoroso autogol, respinge di istinto proprio sulla testa di McTominay che, da due passi, appoggia comodamente in rete il gol del tanto atteso vantaggio. Dopo essersi sboccata, finalmente la partita si apre e il Napoli, negli spazi concessi dalla retroguardia del Qarabag per cercare la via del pareggio, potrebbe addirittura dilagare. Prima un doppio miracolo intervento di Kochalski, prima in uscita su Hojlund e poi, sulla ribattuta, sul tiro a porta sicura di McTominay sul quale il portiere azero compie una strepitosa prodezza. Poi ancora Neres, migliore in campo senza discussioni, prova un clamoroso pallonetto alla Mertens che però si stampa sulla traversa.

Il Napoli trova comunque il gol che chiude la partita ancora una volta con McTominay, con una girata volante e grazie anche alla decisiva deviazione di Jankovic. La partita finisce praticamente qui, il Napoli si limita ad amministrare e potrebbe addirittura arrotondare il punteggio ancora una volta con McTominay la cui sventola , da posizione decentrata, si stampa nuovamente sul palo.

Prestazione sontuosa per il Napoli che non fallisce una partita che non poteva essere fallita, una prestazione a tratti esplosiva , famelica, lontana parente della squadra che appena venti giorni fa, con tono dimesso, alzava bandiera bianca a Bologna senza attenuanti.

Un’iniezione di fiducia in attesa del big match di domenica prossima all’Olimpico di Roma, una sfida al vertice ad altissima tensione tra la capolista della serie A e gli azzurri, distanti appena due punti.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.