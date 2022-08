Napoli protagonista al Marateatro Festival con Lina Sastri e Maria Bolignano

Condividi

Napoli e la sua arte assoluta protagonista della IX Edizione del Marateatro Festival, la manifestazione culturale che si svolge d’estate a Maratea dal 2014, sotto la direzione artistica del regista Giuseppe Miale di Mauro.

Insieme ad altri importanti eventi che si svolgono in Basilicata, il Marateatro Festival, grazie all’impegno e alla caparbietà dell’organizzatrice Beatrice Federico, è diventato un punto di riferimento e crocevia di un pubblico decisamente trasversale, in una città viva e culturalmente dinamica, meta fissa di turisti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.Si parte il 16 agosto a ritmo di jazz con Magda & Nico e il loro “Sax and piano show”: un concerto di musica live italiana ed internazionale con i più grandi successi della musica rock, pop, storica e contemporanea.

L’evento si svolgerà presso il porto di Maratea (INGRESSO LIBERO).

Il 18 agosto la protagonista sarà Maria Bolignano con lo spettacolo “Femminile singolare”: uno spettacolo comico incentrato sulla figura di due donne (Romilda, una donna d’altri tempi e la Milf, una donna troppo moderna…forse) che si alternano al loro alter ego (la stessa Maria Bolignano).

L’evento si svolgerà presso il Giardino delle Arti (INGRESSO LIBERO).

Il 19 agosto la rassegna si chiuderà con la magnifica Lina Sastri e il suo “Concerto Napoletano”: un viaggio nelle atmosfere della grande tradizione musicale napoletana. Un concerto classico dove in palcoscenico con l’interprete ci sono i cinque musicisti, disposti in due semicerchi ed una sedia illuminata. L’atmosfera visiva e musicale è assolutamente lirica, pronta a spezzarsi talvolta su ritmi e battiti popolari, come un percorso che arriva da lontano, e va fino all’origine, per tornare poi alla melodia, alla memoria, sia con le parole e i brani citati, sia con la musica.

L’evento si svolgerà presso il Parco Tarantini (Biglietti in vendita su marateatro.com e alle prevendite abituali*).



*Caffè e dolcezze (piazza Buraglia) / Agenzia Mondomaratour (via Mandarini, 29) / Fiumicello di Maratea (Studio 35 – Via Rivetti, 32).