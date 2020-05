Napoli, prefettura e Emergency contro il Covid-19

Prende il via a Napoli un’attività di formazione per gli operatori dei Centri di accoglienza straordinaria (Cas) dell’area metropolitana. L’iniziativa nasce dalla collaborazione della prefettura di Napoli con Emergency, e con il supporto dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), nell’ambito delle iniziative mirate al la prevenzione e la gestione dell’emergenza Covid-19 nel sistema di accoglienza dei migranti.

