Napoli pizza village, profumi, sapori e colori del villaggio allestito alla Mostra d’Oltremare di Napoli

Lo spazio fieristico della Mostra d’Oltremare di Napoli si trasforma in un villaggio dedicato alla pizza, fino al 26 giugno 2023. Due lunghe file di stand dedicati a pizzerie partenopee di eccellenza, propongono al visitatore e al turista, la tradizionalità della marinara e della margherita, fiore all’occhiello della panificazione napoletana.

Il Napoli Pizza Village 2023 è un tripudio di profumi, sapori, colori e musica. La possibilità di accesso gratuito alla kermesse, conferma l’appuntamento inclusivo della manifestazione. Ognuno può acquistare un ticket da consumazione all’ingresso o all’interno, scegliendo anche di ascoltare semplicemente la musica proposta dal partner radiofonico RTL.

La Terrazza Pizza Tales offre ai più curiosi e agli addetti ai lavori, un approfondimento tematico sul mondo del food ed il suo impatto su economia e cultura, mentre la musica dona accoglienza a tutti gli ospiti che riempiono il villaggio. La totale immersione nello svago e nel comfort, è data anche dai tanti sponsor che offrono giochi e animazione con gadgets all’interno della fiera. Adatta a famiglie, gruppi di amici, la Mostra d’Oltremare garantisce appuntamenti giornalieri tutti da vivere, ritornando a casa con il senso di fierezza di aver partecipato ad un grande evento partenopeo.

Quali sono i ticket a pagamento?

Ticket Menu – 15 euro + comm.

Questo include: una pizza (a scelta tra marinara, margherita o pizza specialità), una bibita (a scelta tra Coca-Cola 33 cl, Birra 33 cl o Acqua 50 cl), un dolce o gelato, e infine un caffè o caffè freddo.

Ticket Consumazione – 10 euro + comm.

Il ticket include: una bibita (a scelta tra Coca-Cola 33 cl, Birra 33 cl o Acqua 50 cl) oppure un dolce o gelato, o ancora un caffè o caffè freddo.

Il ticket è valido per uno solo dei 10 giorni dell’evento.

PROGRAMMA EVENTI AL PIZZA VILLAGE 20 GIUGNO

15:00 Padiglione 1 – Campionato mondiale del pizzaiuolo Trofeo Caputo

18:00 Area Ospitalità – Presentazione del libro “Una vita da sirenetta”

Nel testo “Una vita da sirenetta” (Sperling & Kupfer) l’autrice e avvocato Benedetta De Luca racconta la sua esperienza con la disabilità, il bullismo, i pregiudizi, ma soprattutto il coraggio e la rinascita. Una storia di difficoltà che spesso hanno dato la sensazione alla protagonista/autrice di essere una creatura diversa, come la sirenetta della favola. Solo che a differenza del personaggio di fantasia, Benedetta non ha rinunciato alla sua voce, anzi. Alla presentazione interverranno: l’avvocato Alfonso D’Aniello (garante della disabilità di Sant’Antonio Abate); Roberta Calbi (Associazione Aps Vita Attiva); Lorenzo Crea (giornalista e direttore Initaly); Luca Trapanese (assessore alle Politiche Sociali Comune di Napoli); David Ruggiero (creator digitale diabetiamo 2.0); Rossella Pisaturo (giornalista e speaker radiofonica).

19:30 Terrazza Pizza Tales – Area verde alle spalle del Teatro Mediterraneo – La Pizza come key factor dell’Hospitality and Destination Management

La pizza napoletana rappresenta, oggigiorno, un prodotto unico, con un forte appeal su scala internazionale. Nell’era dell’experience economy, mangiare una buona pizza a Napoli è nella travel wish list mondiale.

La pizza napoletana non è più associata ad uno stereotipo, ma diviene una vera e propria attrazione turistica in una città che è in cima alle classifiche turistiche mondiali per numero di arrivi e presenze. Vero e proprio tesoro della gastronomia italiana, dal 2017 il know-how del pizzaiolo napoletano rientra nella lista Unesco del Patrimonio Immateriale dell’Umanità. In tale direzione, quali sono le sfide attuali e future per gli attori dell’hospitality industry?

Per rispondere alle esigenze del settore, nasce a Napoli, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, il primo Corso di Laurea triennale in Hospitality Management, il cui obiettivo è formare figure professionali specifiche per il settore turistico, con particolare riferimento all’ospitalità e al Food & Beverage.

Relatori: Valentina Della Corte (coordinatore CdL Hospitality Management Federico II); Evelina Bruno (Federica Web Learning); Giovanni Kahn della Corte (Jonny Pizzaportafoglio Take Uè); Mario Liguori (direttore Voce di Napoli); Fabiana Sepe (docente dip. Economia Management Federico II); Alberto Sorrentino (manager BW Signature Collection Hotel Paradiso); Cosimo Chiodi (Co-sì); Antonio Zagrella (Attilio a Castelvolturno); Gaspare Squitieri (Pizzeria Zulù). Con la partecipazione di Giggiolone. Modera il giornalista Lorenzo Crea. Media partner della serata: Voce di Napoli. Assaggi di pizza a cura di Cosimo Chiodi e Antonio Zagrella.

21:30 Palco Musica – Sophie And The Giants +Claude, Gigi Finizio, Mr. Hyde, Mixed by Erry, Mr. Hyde, Neves

22:30 Palco – Premio Napoli d’aMare a a Gigi Finizio