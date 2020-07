Napoli: più prevenzione e contrasto alla criminalità

Infine, è stato affrontato il problema che riguarda l’istmo di Nisida e la sosta indiscriminata delle auto nella zona. Con l’afflusso delle persone nella stagione estiva sono stati intensificati i controlli, in attesa della sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra comune e autorità portuale per regolamentare un’area pedonale urbana videosorvegliata.

