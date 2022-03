Napoli per l’Ucraina – riunirsi presto

Condividi

Su iniziativa della Fondazione Valenzi ed in collaborazione con INWARD, EAV è parte del progetto dell’artista IABO dal titolo NAPOLI PER L’UCRAINA.

Presso la stazione di Porta Nolana è stato installato stamattina il primo wallpaper con versione maschile. Tra tre giorni verrà sostituito con una versione femminile e poi ancora tra una settimana con una versione finale con i due profili maschile e femminile riuniti.

Il senso del messaggio è auspicare “una riunione”, anche intima oltre che fisica, due singoli che si riuniscono, riunirsi presto.

50 stampe d’autore ricavate dall’opera saranno messe in vendita per raccogliere fondi per aiuti concreti alle vittime del conflitto.