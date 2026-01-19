Napoli per Gaeta, Manfredi: “Pieno sostegno alla candidatura a Capitale del Mare 2026”

2 minuto di lettura

La Città Metropolitana di Napoli si schiera a favore della città della Riviera di Ulisse, riconoscendone il valore storico-culturale e il ruolo strategico nel Mediterraneo.

Il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, ha ufficialmente espresso il proprio convinto sostegno alla candidatura di Gaeta quale Capitale Italiana del Mare 2026, inviando una lettera formale al Sindaco della città costiera, Cristian Leccese.

Nella missiva, Manfredi sottolinea come Gaeta rappresenti da secoli “un presidio fondamentale della cultura marittima del Mediterraneo”, un luogo dove storia, identità, tradizioni marinare e vocazione portuale si intrecciano in modo autentico e profondo. La posizione strategica della città, il suo patrimonio storico-culturale legato al mare e la capacità di coniugare tutela ambientale, sviluppo sostenibile e innovazione ne fanno “una candidata di assoluto valore”.

Il Sindaco ha evidenziato il forte legame tra la Città Metropolitana di Napoli – che comprende tra i suoi comuni Napoli, l’area flegrea e l’area vesuviana costiera, la costiera sorrentina e le isole del Golfo – e Gaeta, unite da una storia millenaria costruita sul mare, risorsa di popoli, di crescita economica e culturale, ma anche bene comune da proteggere e valorizzare.

“La candidatura di Gaeta assume un significato che va oltre i confini locali, proponendosi come modello per l’intero sistema delle città costiere italiane”, ha dichiarato Manfredi, aggiungendo che il progetto presentato dalla città è “pienamente coerente con i valori della Capitale del Mare, promuovendo una visione integrata che unisce cultura, turismo responsabile, economia del mare, ricerca e sostenibilità ambientale, anche alla luce dell’America’s Cup che Napoli ospiterà nel 2027 e verso la quale è in programma un fitto calendario di avvicinamento”.

La Città Metropolitana di Napoli guarda, quindi, “con grande favore” alla candidatura di Gaeta, certa che saprà rappresentare al meglio l’Italia del mare, delle comunità costiere e della loro straordinaria ricchezza culturale e umana.

“Ricevere il sostegno ufficiale della Città Metropolitana di Napoli, attraverso le parole del Sindaco Gaetano Manfredi, è per noi motivo di grande orgoglio e profonda commozione”, commenta il sindaco di Gaeta Cristian Leccese. “Non parliamo solo di una vicinanza geografica, ma di una fratellanza storica, culturale e identitaria che affonda le radici nei secoli. Gaeta e Napoli sono unite da un filo rosso indissolubile: siamo stati per lunghissimo tempo parte di un unico destino politico e sociale, e ancora oggi le nostre tradizioni, il nostro dialetto e il nostro spirito marinaro parlano la stessa lingua”.

“Questo asse tra Gaeta e la Campania, unite dal Mar Tirreno, rappresenta un volano strategico per l’intera economia del mare del Centro-Sud”, aggiunge Leccese. “Il mare non è per noi un confine, ma un ponte che ha permesso scambi di idee, popoli e bellezza. Vedere Napoli al nostro fianco in questa sfida verso il 2026 rafforza la convinzione che la nostra visione — una visione che unisce la tutela del patrimonio storico all’innovazione della Blue Economy — sia la strada giusta”.

“Ringrazio il Sindaco Manfredi per aver riconosciuto in Gaeta un presidio della cultura marittima”, conclude il sindaco di Gaeta. “Siamo pronti a fare la nostra parte per rappresentare al meglio l’Italia del mare, convinti che la nostra vittoria sarà la vittoria di una comunità vasta che va ben oltre i confini comunali e che trova nel mare la sua anima più profonda. La candidatura di Gaeta si conferma dunque come una sfida non solo cittadina, ma di un intero territorio che vede nel mare il proprio futuro e la propria identità più autentica”.

