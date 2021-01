Napoli, Nonno (FDI): “rimozione Buonanno e Panini da Giunta è livellamento verso il basso”

Condividi

“L’ennesimo rimpasto in dieci anni di Sindacatura è sintomatico della enorme instabilità politica a cui è da sempre soggetto De Magistris che si è ripercossa in maniera grave in questi anni sulle sorti della città”.

È quanto dichiara in una nota Marco Nonno, consigliere regionale della Campania, nonchè consigliere comunale di Napoli.

“La rimozione dell’assessore al Lavoro Buonanno e del vice Sindaco ed assessore al Bilancio Enrico Panini – continua Nonno – per questi ultimi quattro mesi rappresentano un livellamento verso il basso per la Giunta, da cui ideologicamente abbiamo preso sempre le distanze senza, però, non constatare che sia la Buonanno che Panini si sono distinti in questi anni in positivo per il lavoro svolto. Bisogna avere l’onestà intellettuale per ammetterlo. Non giudichiamo a priori i nuovi assessori visto che ancora non hanno iniziato a lavorare, ma è indubbio che in quattro mesi potranno fare poco e che rientrano nell’ennesimo gioco di poltrone in salsa arancione”.

“In tutto ciò – conclude il Consigliere FDI – la città continua ad annaspare nei suoi problemi mentre il Sindaco ha come unico pensiero la candidatura in Calabria, suo unico vero salvagente”.

loading...