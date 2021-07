Napoli: non si ferma all’alt, arrestato dopo un lungo inseguimento.

Il motoveicolo ha proseguito la sua corsa effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale innescando un lungo inseguimento durante il quale il fuggitivo ha imboccato contromano vico dei Panettieri in direzione di via San Gregorio Armeno, dove ha più volte rischiato di investire dei pedoni fino a quando, in via Nicola Galdo, è stato raggiunto e, non senza difficoltà e con il supporto di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, è stato bloccato.

I poliziotti hanno rinvenuto, nel vano sottosella dello scooter, 5 orologi di ingente valore di cui l’uomo non saputo giustificare la provenienza, che sono stati sequestrati.

Un 57enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per ricettazione; infine, è stato sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita e per mancata copertura assicurativa.