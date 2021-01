Napoli, Nappi (Lega) “Non ignorare allarme crolli Molosiglio”

Condividi

“Le infiltrazioni d’acqua che hanno compromesso l’agibilità della Galleria Vittoria si sarebbero estese anche all’area monumentale del Malosiglio, esponendo a rischio crollo palazzo Reale e il Maschio Angioino, come denunciano alcuni cittadini preoccupati. Sono trascorsi 8 anni dal crollo del palazzo alla Riviera di Chiaia, una tragedia tutt’altro che imprevedibile, e da allora nulla è stato fatto dall’amministrazione locale sul fronte della prevenzione per mettere in sicurezza la città. Napoli cade a pezzi. Ci auguriamo che stavolta questi allarmi non restino ignorati perchè della politica del rattoppo, che l’indomani del disastro mette una pezza senza rimuovere le cause dei disastri, in attesa di contare i morti di un altro rattoppo, i napoletani non ne possono davvero più”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e coordinatore cittadino della Lega Napoli

