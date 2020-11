Napoli, Nappi (Lega) “Iniziato il conto alla rovescia per De Magistris”

Condividi

“La parabola triste di De Magistris dimostra che gli uomini soli al comando cadono sempre, ancor di più quando non hanno idee e valori. Vale per lui oggi, che gira col piattino pur di tirare a campare per i pochi mesi che restano prima della conclusione della peggior esperienza di governo che Napoli abbia mai vissuto. Vale per il cacicco di Santa Lucia, che sta trascinando la Campania in un disastro sanitario ed economico per la sua incapacità gestionale ed organizzativa. Vale per il governo Conte, aggrappato alle poltrone in un vortice di decisioni caotiche e contraddittorie che stanno dimostrando agli italiani unicamente l’urgenza del ritorno al voto”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere della Lega alla Regione Campania.

