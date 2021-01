Napoli, Nappi (Lega): “Ennesimo crollo annunciato, de Magistris già in campagna elettorale”

Condividi

Mentre il sindaco de Magistris ha già iniziato la sua campagna elettorale sui social per la candidatura alla presidenza della Regione Calabria, a Napoli, in pieno centro una parte della facciata della chiesa del Rosariello è venuta giù. Una tragedia sfiorata. E’ l’ennesimo crollo annunciato, segnale di una città abbandonata e trascurata che chiede al più presto di essere liberata da chi, invece, aveva promesso di salvarla. Se è questo il modello di “buongoverno” che il primo cittadino pensa di replicare anche in Calabria, invitiamo gli amici calabresi a riflettere già da ora su che futuro vogliono garantire alla loro terra”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e coordinatore Lega della città di Napoli.

