Napoli, Nappi (Lega) “Città cade a pezzi, nominare subito un commissario”

Condividi

“Dopo l’arco borbonico, la voragine all’Ospedale del Mare, la facciata della chiesa del Rosariello, è crollata anche la diga foranea Duca d’Aosta dei Savoia a Vigliena. Ci deve forse scappare il morto perchè Napoli ottenga finalmente l’attenzione che merita dal sindaco de Magistris? Sono mesi che invochiamo le dimissioni del primo cittadino. Siamo preoccupati. Oggi, alla luce dello sfascio al quale stiamo assistendo, è assolutamente indispensabile consegnare Napoli nelle mani di un commissario, nell’interesse dei cittadini, prima che la città finisca definitivamente nel baratro. D’altra parte, per i napoletani è certamente meglio un commissario full time che un sindaco in smartworking dalla Calabria”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e coordinatore Lega della città di Napoli

loading...