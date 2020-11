Napoli, Nappi (Lega) bene Guardia Finanza, mettere a sistema lotta alla contraffazione

Condividi

“Complimenti alla Guardia di Finanza che oggi, con il sequestro di oltre 13mila prodotti contraffatti a Napoli ha inferto un duro colpo al mercato del falso, una piaga per la nostra economia e il cui impatto pesa per il 15 per cento sul territorio nazionale”. Così in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania, che prosegue “Il commercio di prodotti falsi aggredisce il Made in Italy generando concorrenza sleale, facendo perdere denaro alle casse dello Stato e posti di lavoro con gravi ricadute sui piccoli imprenditori, in particolare sul settore manifatturiero della nostra Regione, e foraggia l’immigrazione clandestina. Si tratta di una minaccia globale su cui si incardina un altro tema importante: la tutela della salute dei consumatori. Per questi motivi, serve uno sforzo comune da parte di tutte le istituzioni perchè la lotta alla contraffazione sia considerata prioritaria nell’agenda politica regionale e italiana con la messa a sistema di tutte le attività di contrasto ad un fenomeno che ha infiltrazioni con la criminalità organizzata e che in questo momento di crisi, rischia di avere un impatto devastante sull’economia del territorio”, conclude.

loading...