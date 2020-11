Napoli, Nappi (Lega) “Al lavoro per una nuova visione strategica della città. Spazio a categorie produttive e società civile

Condividi

Napoli, 12 novembre 2020 – “Ringrazio per la nomina a coordinatore della Lega a Napoli, Matteo Salvini e il coordinatore regionale, Nicola Molteni”, ha dichiarato Severino Nappi. “Siamo già al lavoro per coinvolgere società civile e categorie produttive per mettere in campo una nuova visione strategica della città da sostituire al pressappochismo e all’improvvisazione che hanno caratterizzato il malgoverno di questi anni. È un incarico che accolgo con grande entusiasmo e senso di responsabilità”, ha concluso.

loading...