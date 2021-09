Napoli: maltratta la moglie, arrestato

Condividi

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in un’abitazione al corso San Giovanni a Teduccio per la segnalazione di una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato di essere vittima dei comportamenti violenti del marito il quale, come già avvenuto in precedenti occasioni, l’aveva minacciata e aggredita per futili motivi.

Gli operatori hanno arrestato l’uomo, un 47enne napoletano con precedenti di polizia, per maltrattamenti in famiglia e lo hanno altresì denunciato per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

