1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Il Napoli non va oltre lo 0-0 contro il Lecce e chiude in decima posizione la Serie A di quest'anno, dopo lo scudetto della scorsa stagione, ed è fuori dall'Europa dopo quattordici partecipazioni consecutive alle coppe. Nella sfida al Maradona contro il Lecce già salvo la squadra di Calzona tiene il possesso del pallone per gran parte della gara, concludendo diverse volte, specialmente nel secondo tempo, ma non va a segno. Alla fine un punto a testa che non basta ai partenopei per superare il Torino. Il Napoli si porta a 53 lunghezze ma per via degli scontri diretti non riescono a superare i granata in classifica e non potranno quindi sperare in una possibile qualificazione alla Conference League in caso di successo della Fiorentina alla finale di Atene. Il Lecce chiude invece a 38 punti. In avvio di gara era stato il Lecce più pericoloso con il palo colpito al 9' da Dorgu. Il Napoli reagisce con Simeone e Kvaratskhelia senza però rendersi pericoloso. Ad inizio ripresa il Napoli si fa più intraprendente e al 49' Ngonge conclude di potenza dal limite ma Falcone la toglie da sotto la traversa. Al 53' palo anche dei padroni di casa con Cajuste e al 64' arriva anche la traversa di Ngonge. Il Napoli chiude in pressione ma senza trovare la via del gol. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.