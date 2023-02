Napoli, la prefettura adotta il piano per la sicurezza del personale sanitario

Presidi di polizia nei quattro maggiori ospedali del capoluogo partenopeo – Pellegrini, Cardarelli, Ospedale del Mare e Santobono – per garantire sempre maggiore sicurezza al personale sanitario e agli utenti.

Come illustrato dal prefetto, Claudio Palomba, in un’intervista al quotidiano Il Mattino, la misura è contenuta nel piano che la prefettura di Napoli – in applicazione delle direttive formulate dal ministro dell’interno Piantedosi – ha predisposto con la collaborazione di tutte le Forze dell’ordine e il coinvolgimento dei vertici delle Asl e degli ospedali interessati.

Il progetto si pone inoltre l’obiettivo di valorizzare lo strumento operativo del cosiddetto “punto-punto”, grazie al quale è possibile far arrivare- in caso di aggressioni o momenti di tensione- una segnalazione diretta da parte delle strutture sanitarie alle sale operative , dispositivo che può rappresentare un valido argine contro la violenza.

Prevista, infine, l’attuazione di corsi di formazione per gli operatori sanitari, affinché possano essere in grado di far fronte al verificarsi di episodi di violenza durante l’esercizio della loro professione al servizio dei cittadini.

«Nessuno può pensare di entrare in una struttura pubblica e aggredire medici, infermieri, sanitari che sono al lavoro a tutela dei cittadini» ha dichiarato il prefetto. «Si tratta di luoghi aperti al pubblico, snodi decisivi per una civiltà democratica, in cui lo Stato garantisce sicurezza e armonia, mettendo i cittadini onesti – la stragrande maggioranza – al riparo da azioni predatorie, raid teppistici o scenari di violenza di sapore criminale. Episodi che non saranno tollerati».