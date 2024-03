La Polizia di Stato e la Polizia Penitenziaria di Napoli hanno eseguito oggi due ordinanze di custodia cautelare a danno di 31 soggetti, accusati di introdurre nelle carceri droga, armi e cellulari.

L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo partenopeo, ha permesso di assicurare alla giustizia i membri di organizzazioni di tipo mafioso dedite anche al traffico di stupefacenti.

Le indagini hanno consentito di scoprire come venissero utilizzati droni professionali per aggirare i controlli di numerosi istituti penitenziari del Paese, in alcuni dei quali vi erano anche soggetti trattenuti in regime di massima sicurezza.

In un caso le attività investigative hanno preso avvio da una sparatoria avvenuta all’interno del carcere di Frosinone nel settembre 2021.