Napoli, intensificati i controlli nelle aree urbane con l’arrivo del Natale

Con l’arrivo del Natale e dei festeggiamenti per il passaggio al nuovo anno, a Napoli saranno particolarmente intensificati i controlli nelle aree urbane dove maggiore è la concentrazione di esercizi commerciali, e in tutte quelle zone dove di solito si registra un elevato movimento di persone.

Le misure fanno parte del piano degli interventi che saranno attuati per prevenire fenomeni di assembramento, specialmente nelle zone cittadine caratterizzate dalla presenza di “movida”, esaminato oggi in prefettura nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (Cposp) che, presieduto dal prefetto Claudio Palomba, ha visto la partecipazione del questore, dei vertici provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, dell’assessore comunale alla Polizia municipale e alla Legalità, e del comandante della Polizia metropolitana.

A questo scopo, il comune individuerà a breve, con un’ordinanza, le aree interessate da situazioni di potenziale assembramento, l’accesso alle quali potrà essere sospeso temporaneamente in caso di necessità per la tutela dell’incolumità pubblica. Sarà previsto, in parallelo, per i locali pubblici che si trovano nelle zone della movida, il divieto di vendita da asporto e di somministrazione in contenitori di vetro e in lattine, con esclusione del servizio ai tavoli.

Sul fronte della prevenzione e del contrasto della criminalità, saranno intensificati i servizi di controllo in particolare nella zona di San Rocco, Frullone, via Emilio Scaglione, e nei quartieri Spagnoli.