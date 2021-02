Napoli intensifica l’impegno nella tutela degli amministratori locali contro gli atti intimidatori

Il prefetto di Napoli Marco Valentini ha presieduto oggi, in videoconferenza, la riunione dell’osservatorio regionale sugli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali.

Dopo aver esaminato i dati sull’andamento del fenomeno, in aumento nel 2020 rispetto al 2019 nell’intera regione e in particolare a Napoli, il prefetto ha confermato di voler tenere alta la vigilanza e ha comunicato che, sulla base delle direttive del ministero dell’Interno dello scorso 22 gennaio, verranno avviati corsi di formazione e sensibilizzazione per gli amministratori locali.

L’obiettivo è quello di intensificare il sostegno delle istituzioni nei confronti delle autonomie locali, attraverso iniziative di supporto modulate sulle caratteristiche delle singole realtà.

Il prefetto ha infine riferito i temi che gli interlocutori affronteranno nel corso delle giornate formative.

Alla riunione hanno preso parte il procuratore generale presso la corte d’Appello di Napoli, i prefetti della regione, i vertici regionali delle Forze dell’ordine, il direttore dell’ufficio scolastico regionale, il rappresentante dell’Anci e il presidente dell’Upi Campania.