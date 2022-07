Napoli incrementa i servizi di controllo nei quartieri Pianura e Ponticelli

Il prefetto di Napoli Claudio Palomba ha presieduto oggi una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per incrementare i servizi di controllo nei quartieri di Pianura e Ponticelli, interessati di recente da una recrudescenza criminale.

A breve sarà convocato il tavolo di osservazione per la IX municipalità Pianura-Soccavo al quale parteciperanno tutte le istituzioni ed enti coinvolti nelle attività sul territorio e anche le associazioni del terzo settore, proprio per individuare ulteriori misure in favore delle comunità interessate.

Per i quartieri di Forcella e Pianura saranno effettuati sopralluoghi mirati al rafforzamento del sistema di videosorveglianza.

Con l’occasione è stata rivista la dislocazione dei militari del contingente “strade sicure” in modo da assicurare una vigilanza più efficace degli obiettivi variabili di volta in volta prescelti e comunque nelle zone a maggiore affollamento.