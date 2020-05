Napoli, il prefetto: indispensabile tenere fuori dalla ripartenza la criminalità organizzata

«Complimenti ai napoletani per come nelle prime ore della “fase due” hanno saputo comportarsi. Ora però il nostro dovere è quello di tenere fuori della riorganizzazione e della ripartenza la camorra. Lo ha detto il prefetto di Napoli, Marco Valentini intervistato dal quotidiano “Mattino”.

Sul tema della vigilanza in tema di antimafia, ha sottolineato il prefetto, recentemente, abbiamo adottato dodici interdittive antimafia nei confronti di soggetti o aziende sospette, per contrastare l’infiltrazione nell’economia legale».

Per questo, ha detto Valentini, si è riunito in prefettura il gruppo ispettivo antimafia. Diverse situazioni sono all’attenzione e le istruttorie si concluderanno in tempi brevi. Perché, mai come in questi casi, non c’è tempo da perdere. Purtroppo, sottolinea il prefetto, le mafie non attendono altro che le emergenze: perché da quelle emergenze cercano di sfruttare opportunità economiche e finanziarie.

Sulla questione del lavoro e della ripartenza delle imprese Valentini ha sottolineato che «Abbiamo aperto quattro tavoli permanenti di lavoro: sulle attività produttive, sul commercio e il turismo, sull’accesso al credito e sulla sicurezza del lavoro, al quale partecipano ovviamente anche i sindacati. la sicurezza del lavoro è un tema che ci sta a cuore in particolare. Le notizie di ieri, relative all’esplosione all’interno della Adler Plastic di Ottaviano, che ha causato una vittima e feriti gravi, e sulla quale sono già in corso indagini, confermano la necessità di tenere alta la guardia, anche per quanto concerne l’aspetto epidemiologico nelle imprese che stanno ripartendo.

Il prefetto di Napoli ha poi annunciato «Una riunione congiunta tra tutti i prefetti della regione. E’ indispensabile tenere fuori dalla ripartenza la criminalità organizzata: e per questo il 16 maggio ho convocato un vertice con tutti i prefetti della Campania, In videoconferenza, per affrontare i temi legati alla prevenzione della minaccia della camorra in tutta la Campania»