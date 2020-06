Napoli, il prefetto dispone controlli nel quartiere del Vasto

Controllate 177 persone, 151 veicoli, 59 esercizi commerciali e denunciate di 4 persone all’Autorità Giudiziaria per vari reati. È il risultato dei servizi straordinari di controllo del territorio con modalità “Alto Impatto”, nel quartiere cittadino del Vasto, effettuati su disposizione del prefetto di Napoli, Marco Valentini, sentito il comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

