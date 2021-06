Napoli, il prefetto avvia lo scioglimento del Consiglio comunale di Volla

Il prefetto di Napoli, Marco Valentini ha sospeso, con proprio provvedimento, il Consiglio comunale di Volla e avviato la procedura di scioglimento del consiglio in seguito alle dimissioni di nove consiglieri comunali.

Il provvedimento rientra nell’ipotesi prevista dall’articolo 141, comma 1, lettera b) n.3, del T.U.E.L., che disciplina lo scioglimento del consiglio nel caso in cui non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della cessazione dalla carica per dimissioni contestuali della metà più uno dei membri assegnati.

Il prefetto, per assicurare la provvisoria gestione dell’ente, ha inoltre nominato il commissario prefettizio.