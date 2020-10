Napoli, Iacovelli (Presidente Comm. Mobilità I Municipalità): “Comune affidi anche ai tassisti servizi di mobilità straordinaria”

Condividi

“Il Comune di Napoli includa anche i tassisti tra i soggetti che possono erogare i servizi di supporto al trasporto pubblico locale previsti dalla procedura di gara annunciata dall’assessore Panini e rivolta esclusivamente agli NCC”, lo dichiara in una nota Luca Iacovelli, Presidente della Commissione Mobilità della I Municipalità di Napoli.

“La proposta che come commissione mobilità della I Municipalità facciamo è molto semplice e credo doverosa: ciò che è stato ipotizzato per gli NCC deve essere messo in campo anche per i tassisti. Non mi sembra corretto che in questo piano integrativo di mobilità vengano inseriti solo gli NCC che comunque esercitano un’attività di “lusso” e non i tassisti che al contrario sono molto più vicini al servizio di linea.

Tra l’altro, il numero degli operatori NCC non è particolarmente elevato e non riuscirebbe a garantire un’integrazione soddisfacente del servizio pubblico. Proprio per questo motivo occorre estendere il piano anche ai tassisti, la cui presenza sul territorio sarà certamente in grado di soddisfare le richieste dell’utenza”, conclude la nota del consigliere Iacovelli.

