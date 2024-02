Condividi

NAPOLI. C’erano anche i ragazzi dell’istituto Salesiani Vomero “Sacro Cuore”, diretto da don Franco Gallone, alla IX edizione della maratona degli studenti “Il Greco fa testo”, organizzata in occasione della Giornata Mondiale della Lingua Greca, insieme a numerosi licei classici della Campania, nella basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli. Guidati dai docenti Agostino Ferrara, Annachiara di Maio e Annalisa Merolla, gli alunni del terzo e quinto liceo classico del “Don Bosco” hanno presentato un quadro tratto dalle “Eumenidi” di Eschilo portando in scena la persecuzione delle Erinni, le forze vendicatrici invocate da Clitemnestra, nei confronti del matricida Oreste. Una scelta teatrale…studiata. La vicenda mitica, infatti, determina una riflessione di portata politica, vale a dire il passaggio dal sistema della cultura arcaica alle leggi della pòlis. La celebrazione del processo, l’istituzione del tribunale, tramite l’operazione di Atena e la conseguente assoluzione di Oreste, presentano infatti un mondo nuovo, in cui i contrasti sono regolati dal diritto e la giustizia razionale produce progresso e civilizzazione.