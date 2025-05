Napoli, festa scudetto con sfottò… all’Inter: il video negli spogliatoi è virale

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Festa incontenibile a Napoli per il quarto scudetto. Dopo il successo nell'ultima gara di campionato contro il Cagliari, i giocatori azzurri hanno dato il via ai festeggiamenti con un ringraziamento… particolare. Negli spogliatoi, gli uomini di Antonio Conte hanno pensato di esultare anche riproponendo un coro diventatato virale tra i tifosi nell'ultima settimana, dopo il pareggio 2-2 tra Inter e Lazio del penultimo turno. Un risultato valso, a conti fatti, il tricolore. E firmato dall'attaccante spagnolo Pedro, protagonista nella serata di San Siro con una doppietta. E così, nello spogliatoio i calciatori – a cominciare dal difensore Rafa Marin – si sono lasciati andare e hanno festeggiato 'citando' Raffaella Carrà e la sua celebre canzone "Pedro", grandioso successo degli anni Ottanta. La curiosità è che già durante la sfida con il Cagliari i tifosi presenti al Maradona avevano intonato il coro, dando uno spunto agli azzurri per la festa scudetto. Non a caso, anche i canali social del club hanno festeggiato con un riferimento all'attaccante della Lazio. —[email protected] (Web Info)

