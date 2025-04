Napoli-Empoli 3-0, gol di Lukaku e doppietta di McTominay

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Napoli batte l'Empoli 3-0 al 'Maradona' nell'incontro valido per la 32ma giornata del campionato di calcio di Serie A. Dopo un quarto d'ora di equilibrio, al 15' padroni di casa vicino al gol ma Marianucci sventa un tentativo di Lukaku a due passi dalla porta e mette in angolo. E' il preludio al gol del Napoli che arriva al 18' con McTominay, che in azione solitaria arriva al limite dell'area e fulmina Vasquez, forse tradito da un rimbalzo della palla. Un minuto più tardi Empoli vicino al pareggio con Gyasi che non trova la porta di testa su cross di Pezzella dalla sinistra. Al 21' tiro a giro di sinistro di Politano, il portiere ospite si oppone efficacemente. Al 38' Gilmour calcia alto da buona posizione, al 39' prodezza di Esposito che calcia al volo da posizione defilata ma Meret riesce a deviare e a evitare il pari dell'Empoli. Nella ripresa subito Napoli pericoloso con lo stesso McTominay, che si destreggia in area ma il suo destro viene deviato in angolo dalla difesa dell'Empoli. Ancora padroni di casa in avanti al 53' con Neres che dalla sinistra trova con un cross la testa di Olivera, palla fuori di poco. Lo stesso Olivera due minuti più tardi in versione assist-man favorisce il sinistro di Lukaku, che raddoppia per gli azzurri. Reagisce l'Empoli con Henderson, che spaventa Meret con un destro a giro fuori di poco. Al 61' il Napoli cala il tris con un cross di Lukaku sfruttato alla perfezione di testa da McTominay, che sigla la sua personale doppietta. Due minuti dopo è ancora lui ad andare vicino al gol ma il suo destro stavolta si stampa sul palo. Al 76' ancora Napoli vicino alla quarta segnatura, con Neres che si invola sulla sinistra e crossa, ma Lukaku manda fuori di pochissimo. All'86' Vasquez si oppone due volte in pochi secondi ai tentativi di McTominay e Neres. Al 92' Grassi di testa sfiora il gol della bandiera per l'Empoli. Il risultato non cambia più e con questa vittoria il Napoli si porta a 68 punti in classifica, a -3 dall'Inter capolista. —[email protected] (Web Info)

