Napoli – Eintracht Francoforte, il dominio non basta. Pareggio in Champions, obiettivo vittoria fallito

Napoli, 4 Novembre – Finisce a reti bianche la quarta sfida di Champions tra Napoli ed Eintracht Francoforte, in una partita che il Napoli aveva l’obbiettivo di vincere a tutti i costi e che invece si è rivelato una sorta di buco nell’acqua. Si sta assistendo ad un’involuzione preoccupante soprattutto nella fase realizzativa considerando che nelle ultime 3 partite, tra campionato e coppe, la squadra di Conte ha realizzato una sola rete, peraltro su calcio da fermo. La sensazione è quella di una squadra compassata, troppo lenta nella manovra, incapace di scardinare difese granitiche come quelle dell’Eintracht che questa sera, al Maradona, si è presentata con il chiaro obiettivo (raggiunto) di portare a casa il pareggio attraverso una tattica estremamente difensiva e rinunciataria. Gli infortuni, le assenze e giocatori rientranti dagli infortuni e non ancora al meglio della condizione, possono solo parzialmente giustificare l’andamento di una squadra apparsa svuotata, senza quella grinta e quella determinazione che ha sempre caratterizzato le squadre allenate da Antonio Conte in particolar modo in fase realizzativa. Un Napoli comunque dominante, che ha controllato la partita nell’interno arco dei 90 minuti ma che ha faticato maledettamente a rendersi pericoloso e a riuscire a creare occasioni da rete soprattutto a causa di mancanza della velocità necessaria per presentare gli attaccanti davanti al portiere avversario. L’assenza di De Bruyne, al riguardo, è parsa evidente proprio perché il fuoriclasse belga era l’unico capace di trovare soluzioni illuminnti , anche per lo stesso Hojlund, anche stasera abbandonato al proprio destino ed impossibilitato a reggere, da solo, il peso dell’intero reparto offensivo della compagine partenopea.

Le difficoltà sono state determinate anche dallo schiarare giocatori al momento non al meglio della condizione, Di Lorenzo, a tal proposito, rappresenta l’esempio più emblematico, il capitano, insieme a Politano, appaiono estremamente stanchi, logorati dal giocare ininterrottamente ogni tre giorni. Come accennato in precedenza, i giocatori recuperati dagli infortuni, Rahmani, Lobotka e lo stesso Hojlund, a loro volta, risultano ancora lontani dal ritrovare una condizione fisica accettabile.

C’è da sottolineare come il Napoli questa sera, davanti al pubblico amico, aveva l’imperativo categorico di vincere per mantenere ancora credibili le possibilità di qualificazione alla fase successiva della competizione dopo aver vinto fino ad ora una sola partita e perse due, una delle quali in malo modo ad Eindhoven, appena 15 giorni fa.

La partita propone uno spartito abbastanza prevedibile fin dai primi minuti di gioco con il Napoli costantemente presente nella trequarti avversaria e con gli ospiti a difendere il risultato con un baricentro estremamente basso e pronti a ripartire eventualmente in contropiede. Il problema resta sempre lo stesso e già ampiamente evidenziato, le enormi difficoltà nel creare soluzioni offensive valide a causa di un attacco sterile e di una manovra offensiva troppo lenta e prevedibile per creare problemi al solito assetto difensivo proposto dai teutonici. Ci si affida a qualche guizzo di Elmas, schierato dall’inizio come esterno d’attacco a sinistra, in realtà il macedone in un’unica occasione riesce a superare il diretto avversario e giungere al tiro intercettato comunque dall’esterno difensore tedesco e questa rappresenta anche l’unica nitida occasione nella prima frazione di gioco. Nel secondo tempo il Napoli prova ad accelerare ed in effetti viene proposta una manovra più vivace complice anche l’ingresso di Neres e Lang che vanno a ridisegnare l’intero schieramento offensivo. Ma le occasioni comunque restano poche, Anguissa che cincischia davanti a Zetterer sprecando banalmente una ghiotta opportunità e poi McTominay che giunge a rimorchio su un cross basso di Neres e sparacchia in curva quello che può definirsi un vero rigore in movimento ed infine, nei minuti di recupero, Hojlund, al termine di una mischia selvaggia all’interno dell’area avversaria, tira debolmente tra le mani del portiere. Nulla da fare insomma, con il pareggio casalingo di questa sera, il Napoli vede complicarsi maledettamente il proprio percorso in Champions, margini di rientro ci sono, mancano ancora quattro partite ma occorrerà necessariamente un’inversione di tendenza perché giocando con così poca pericolosità in attacco difficilmente si potrà pensare di continuare il percorso europeo. È inevitabile che senza De Bruyne rappresenta un handicap considerevole nell’architettura dell’idea di gioco di Conte, ma il belga tornerà disponibile solo in primavera inoltrata. Nel frattempo occorrerà cercare e trovare velocemente soluzioni alternative valide.

