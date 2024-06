Napoli e ‘Scholas Cittadinanza’: un anno di progetti per Btinkeeng, nel segno di Papa Francesco

2 minuto di lettura

SCHOLAS OCCURRENTES e BTINKEENG

UN ANNO DI PROGETTI E ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE

…NELL’ABBRACCIO DI PAPA FRANCESCO

L’esperienza di Btinkeeng: “È stato un viaggio incredibile di condivisione e crescita quello che abbiamo vissuto insieme durante questa prima tappa del progetto ‘Scholas Cittadinanza, la comunità che sogniamo’“

Le eccellenze del sud hanno promosso e sostenuto progetti educativi di

sport, arte, cultura, tecnologia, inclusione sociale, rispetto e tutela dell’ambiente

Esattamente un anno fa, nella primavera del 2023, si schiudeva un anno ricco di progetti e sogni: Roma ospitava un grande appuntamento dedicato alla fondazione pontificia Scholas Occurrentes, organismo nato nei primi anni del Duemila in Argentina come risposta alla crisi politica, economica e sociale del Paese e poi diffuso in tutto il mondo grazie al contributo dell’allora arcivescovo Jorge Mario Bergoglio, divenuto Papa Francesco alcuni anni più tardi.

In prima fila, a sostegno di Scholas, si è posto il Mezzogiorno d’Italia, che ha preso parte all’evento da autentica protagonista con attività volte a favorire il corretto sviluppo dei giovani e a prevenire situazioni di disagio attraverso progetti educativi di sport, arte, cultura, tecnologia, inclusione sociale, rispetto e tutela dell’ambiente.

Anche Btinkeeng ha voluto dare il suo supporto al programma Scholas Cittadinanza: azienda che dal 2014 affianca i clienti in percorsi di trasformazione digitale a 360 gradi, Btinkeeng presenta un team di tecnici, umanisti, analisti, project manager, esperti di strategia e organizzazione in un ideale mix di creatività e capacità realizzative.

“È stato un viaggio incredibile di condivisione e crescita, quello che abbiamo vissuto insieme durante questa prima tappa del progetto ‘Scholas Cittadinanza, la comunità che sogniamo’. – ha commentato Giovanni Vaia, Presidente di Btinkeeng – Ogni momento trascorso insieme, dalle attività educative ai momenti di condivisione dei sogni dei ragazzi, è stato un prezioso capitolo di un racconto collettivo che ha arricchito non solo le menti, ma anche i cuori di tutti noi coinvolti. Guardare negli occhi i ragazzi mentre esprimevano i loro sogni e le loro aspirazioni è stato davvero emozionante. È stato un privilegio essere testimoni del loro entusiasmo, della loro creatività e della loro voglia di fare la differenza nel mondo. L’impegno e la dedizione del corpo docente e degli organizzatori hanno reso questo percorso ancora più speciale. Come Btinkeeng, siamo in grati di essere stato parte di questa esperienza straordinaria“.

Membro del Consorzio Digital Integration Partner, organizzazione composta da quattro diverse realtà specializzate nello sviluppo software e nella gestione dei sistemi informativi, Btinkeeng è parte di diversi hub di innovazione e di incubatori di startup innovative, grazie ai quali è in grado di accelerare i percorsi di innovazione digitale.

La People, Culture & Organization Director di Btinkeeng – Alessandra Belluccio – ha anche preso parte al recente incontro di Scholas Occurrentes nelle sale di Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, alla presenza di Gaetano Manfredi, sindaco del capoluogo partenopeo: “Ogni insegnante, ogni volontario, ogni componente del team ha contribuito a creare un ambiente di apprendimento stimolante e inclusivo, in cui ognuno si sentiva parte di qualcosa di più grande. – ha commentato la Belluccio – Il sostegno delle aziende e degli imprenditori napoletani dimostra quanto sia importante per la nostra comunità investire nell’educazione e nel futuro dei giovani. Spero che il legame che abbiamo creato in questi mesi possa continuare a crescere e a portare frutti positivi nel lungo termine, trasformando Napoli in una vera e propria città educativa, ricca di opportunità e di speranza per tutti“.

