Napoli e Berlino: aspetti comuni dell’edilizia popolare nel dopoguerra

L’edilizia popolare che fa seguito alla seconda guerra mondiale è stata una sfida irrisolta dagli aspetti comuni per due città europee, Napoli e Berlino ; sulla ricostruzione architettonica del dopoguerra a Napoli e Berlino si sofferma il volume curato Antonello Scopacasa, risultato del progetto gestito in collaborazione tra l’Unità Habitat di Berlino e l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Giovedì 16 febbraio alla Biblioteca Nazionale di Napoli alle ore 15.45 la presentazione del volume THE SOCIAL CITY, Sviluppo urbano e progetti abitativi a Berlino e Napoli nel dopoguerra – un confronto: modelli teorici, progetti realizzati, impatti sociali e politici oggi, con il curatore Antonello Scopacasa discutono Anna Giannetti, Andrea Maglio, Fabio Mangone ed Elena Manzo. Introduce Maria Iannotti.

Il libro si sottrae al carattere accademico ed a partire dalla ricerca di un lessico accessibile a tutti si rivolge al grande pubblico per aprire un confronto sui processi di edilizia popolare del dopoguerra a Berlino e a Napoli, cercando gli aspetti comuni, sebbene ciascuna città sia profondamente caratterizzata da fenomeni generali di ampia varietà e portata: più politici ed economici quelli di Berlino, più sociali e ambientali a Napoli. Il progetto interuniversitario, interamente finanziato dal DAAD German Academic Exchange Service, ha analizzato i casi studio di housing sociale nelle due città di Napoli e Berlino affinché da essi si possa trarre insegnamento in previsione di progetti futuri. Lo studio ha approfondito quali sono stati i modelli teorici utilizzati? Come sono stati pianificati, realizzati e utilizzati quei progetti di edilizia popolare? Qual è il loro stato di conservazione oggi? Quali sono le sfide attuali per quanto riguarda le condizioni sociali, l’architettura e l’adattamento? Studenti, esperti e accademici si sono incontrati ed hanno discusso e visitato diversi esempi di social housing. Identificando le caratteristiche che hanno in comune, cono teorico che possa essere ulteriormente utilizzato nell’analisi dell’edilizia sociale.