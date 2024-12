Napoli, due giovani accerchiati e accoltellati all’uscita della stazione

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Accerchiati e accoltellati in un tentativo di rapina all'uscita della stazione a Napoli, feriti due giovani stranieri. Questa notte, allertato dal 112, i carabinieri sono intervenuti all’ospedale Pellegrini. Poco prima si erano presentati due cittadini pakistani di 24 e 20 anni feriti da arma da taglio. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che i due, usciti dalla stazione ferroviaria di Piazza Garibaldi, sarebbero stati avvicinati da tre individui verosimilmente maghrebini che tentavano di rapinarli. Al loro rifiuto, uno dei tre aggressori avrebbe estratto un coltello colpendo prima l’uno e poi l’altro. Le due vittime sono state dimesse rispettivamente con una prognosi di 15 giorni per una ferita da punta e taglio bicentimetrica sottocutanea coscia destra e con 12 giorni per ferita da taglio alla coscia sinistra. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire la dinamica della vicenda. —[email protected] (Web Info)

