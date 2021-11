Napoli: denunciati tre parcheggiatori abusivi

Condividi

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Arnaldo Lucci hanno notato una persona che stava svolgendo nuovamente l’attività di parcheggiatore abusivo e che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi ma è stata raggiunta e bloccata.

I poliziotti hanno accertato che l’uomo, un 58enne napoletano con precedenti di polizia, era destinatario di un provvedimento DACUR (divieto di accesso alle aree urbane) nell’area del Comune di Napoli che comprende strettola Sant’Anna alle Paludi e corso Arnaldo Lucci, emesso lo scorso 20 luglio dal Questore di Napoli e lo hanno denunciato per inosservanza degli obblighi cui è sottoposto.

Poco dopo, gli operatori in via Duca di San Donato e Largo San Filippo Smaldone hanno controllato e denunciato altri due napoletani, di 62 e 53 anni con precedenti di polizia, perché sorpresi nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo; ai due è stato altresì notificato un ordine di allontanamento.