Napoli: denunciati quattro parcheggiatori abusivi

Condividi

Lo scorso fine settimana gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno effettuato un servizio di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi in via Alfonso d’Aragona, via Carriera Grande, via Albanese, piazza Mercato e nelle strade limitrofe.

Sabato pomeriggio i poliziotti in via Alfonso d’Aragona hanno sorpreso un uomo che stava svolgendo nuovamente l’attività di parcheggiatore abusivo e che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi; l’uomo, un 53enne napoletano con precedenti di polizia, è stato bloccato e denunciato e gli è stato altresì notificato un ordine di allontanamento.

Inoltre, domenica pomeriggio in via Albanese, via Carriera Grande e via Duca di San Donato, gli agenti hanno controllato e denunciato altri tre napoletani di 55, 46 e 62 anni, di cui due sottoposti alla misura dell’avviso orale e tutti con precedenti di polizia, perché sorpresi nuovamente ad esercitare l’illecita attività; ai tre è stato altresì notificato un ordine di allontanamento.