Napoli: De Magistris risponde al PD

“Non condividiamo i comportamenti di chi, in vista delle prossime campagne elettorali, è disposto a minare gli importanti progetti di intervento a sostegno della comunità metropolitana.

Apprendiamo che il Segretario del partito democratico di Napoli ha deciso di rimettere le deleghe finora esercitate in città metropolitana. Da parte nostra continueremo ad impegnarci a sostegno di tutti i territori e di tutti i cittadini dell’intera area metropolitana di Napoli, avendo a cuore di non condizionare mai l’attività amministrativa da valutazioni strumentali e giochi politici in funzione di campagne elettorali e alleanze politiche”.

E’ quanto si legge in una dichiarazione rilasciata poco fa dal Sindaco Metropolitano Luigi de Magistris in riferimento ad un comunicato circolato stamattina a firma del PD metropolitano.

“Rimane ferma la nostra volontà di collaborare con tutte le forze politiche presenti in consiglio metropolitano per sostenere i comuni e i cittadini tutti in questo momento così difficile per le nostre comunità- Prosegue de Magistris-. L’unica bussola per orientarci nel lavoro dei prossimi mesi rimane sempre l’interesse pubblico e dei cittadini. Auspichiamo il senso di responsabilità che sinora ha contraddistinto i rappresentanti istituzionali della città metropolitana che ad oggi non hanno fatto mai mancare il proprio contributo ed hanno saputo anteporre l’interesse comune a quello di parte”.

