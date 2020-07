Napoli, controlli ad alto impatto a Chiaia e Posillipo

Sono stati, inoltre, sequestrati circa 40 grammi di sostanze stupefacenti e 18 persone segnalate al prefetto per uso personale ed una denunciata all’Autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio.

Sono state controllate, nel complesso, 815 persone, 7 attività commerciali delle quali 5 sanzionate, 390 veicoli di cui 13 sono stati sottoposti a fermo/sequestro amministrativo, elevate contravvenzioni al codice della strada per un importo di oltre 24mila euro e denunciate 16 persone per attività di parcheggiatore abusivo.

