Napoli-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo. Oggi, sabato 1 novembre, gli azzurri affrontano il Como allo stadio Maradona nella decima giornata di Serie A. Gli azzurri comandano in classifica con 21 punti, mentre i lombardi di Cesc Fabregas sono sorprendentemente quinti a 16 punti. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Redazione

