“Napoli città danzante”, Piazza del Plebiscito palcoscenico aperto sulla sesta arte con il Teatro San Carlo

“Si dice spesso che la danza può esprimere l’indicibile. Gioia, dolore e disperazione diventano visibili; espressioni incarnate della nostra comune fragilità. In questo modo, la danza può risvegliare l’empatia, ispirare gentilezza e suscitare il desiderio di curare anziché di fare del male”.accoglie il messaggio del ballerino e coreografo Mikhail Baryshnikov per laLa città, in occasione dei festeggiamenti per i suoi 2500 anni di fondazione, sceglie Piazza del Plebiscito come palcoscenico a cielo aperto per una mega lezione di danza alla sbarra, su mezze punte, di 2500 danzatori solisti, guidati da etoiles del Teatro San Carlo. Battezza il mega evento con il titolo die offre al mondo della danza uno spettacolo armonicamente leggiadro.

Il Comune di Napoli, in collaborazione con il Teatro San Carlo e con il supporto del Ministero della Cultura, mette in bella mostra agli occhi di cittadini, atleti, turisti e stampa, tutta la magia della danza, costruita intorno al sacrificio di tanti bambini che desiderano da grandi, ballare sul mondo, portando un po’ di leggerezza e meraviglia, con il senso edificante dell’impegno.

La grande piazza partenopea, motore propulsore da secoli della sua evoluzione, ha visto per circa un’ora i danzatori del teatro lirico partenopeo, Anna Chiara Amirante, Alessandro Staiano, Danilo Notaro, Claudia D’Antonio e Salvatore Manzo, guidare la mega lezione di danza popolata da 196 sbarre.

Sotto lo sguardo compiaciuto del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha dato il benvenuto a tutti i ballerini, la città si è animata in un carillon vivente, centuplicato per grazia, ritmo e poesia in punta di piedi.

