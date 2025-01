Napoli | Cerimonia di restituzione di due dipinti recuperati dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale Sala Cirillo, Palazzo Matteotti

1 minuto di lettura

Condividi

Lunedì 3 febbraio 2025, ore 11.30

La prestigiosa Collezione d’Arte della ex Provincia di Napoli, in gran parte riferita all’Ottocento e costituita da oltre 500 opere di artisti quali Gigante, Carelli, Palizzi, Migliaro, Altamura, Ponticelli, Sagliano, Sciuti, Renda, Piltloo, Duclère, Dunouy e Rebell, ritrova due dipinti significativi grazie all’eccezionale lavoro investigativo della Procura di Roma e del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.

La cerimonia di restituzione delle due opere – Camillo Miola L’oracolo di Delfo, olio su tela, 1880 e Achille Talarico, Ritratto di Vittorio Emanuele III, olio su tela 1902 – si terrà lunedì 3 febbraio 2025, alle ore 11.30 presso la sala Cirillo di Palazzo Matteotti a Napoli con il Sindaco metropolitano prof. Gaetano Manfredi, il Comandante del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, Gen. Div. Francesco Gargaro, il Procuratore Aggiunto della Procura di Roma dott. Giovanni Conzo che ha coordinato le indagini in ambito nazionale e internazionale e il Direttore del Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura dott. Luigi La Rocca.

Per accrediti inviare mail al seguente indirizzo [email protected] indicando nome e cognome e testata di riferimento.

Ingresso da via Fabio Filzi, 1.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.