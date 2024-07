Napoli Capitale di Costruiamo Gentilezza 2024, obiettivo espansione del Progetto all’estero: una delegazione ricevuta dall’Ambasciatore italiano a Malta

2 minuto di lettura

Condividi

L’impegno siglato nel corso della cerimonia è stato quello di rafforzare i rapporti di amicizia tra la Capitale della Gentilezza 2024 – di cui la Città Metropolitana di Napoli è capofila – rappresentata dalle città di San Severo e Torre Annunziata, con Malta, al fine di diffondere il progetto presentato a tutti i Comites presenti nel mondo, a partire dalla prossima tappa, prevista al Parlamento Europeo, dov’è prevista l’approvazione di una risoluzione che estende il Programma di Costruiamo Gentilezza a tutti gli Stati membri.

Le delegazioni della Città Metropolitana di Napoli e dei Comuni della Daunia, Capitali del Progetto Costruiamo Gentilezza 2024, sono state ricevute all’Ambasciata Italiana a Malta dall’Ambasciatore Fabrizio Romano e dal Console Andrea Varischetti. Obiettivo della visita la promozione del Progetto Costruiamo Gentilezza anche in territorio estero.

La delegazione italiana era composta dall’Ambasciatrice alla Gentilezza del Comune di San Severo, Arcangela de Vivo, dall’Ambasciatrice alla Gentilezza delle Terre Vesuviane, Anna Vitiello, del Comune di Torre Annunziata, da Francesca Maresca, Ambasciatrice della Canzone Napoletana nel Mondo, e da Laura Inserviente, Vicepresidente della Proloco Boscotrecase. Presente all’incontro anche il P residente del Comites (il Comitato degli italiani residenti all’estero) di Malta, Vincenzo Catalano.

L’impegno siglato nel corso della cerimonia è stato quello di rafforzare i rapporti di amicizia tra la Capitale della Gentilezza 2024 – di cui la Città Metropolitana di Napoli è capofila – rappresentata dalle città di San Severo e Torre Annunziata, con Malta, al fine di diffondere il progetto presentato a tutti i Comites presenti nel mondo, a partire dalla prossima tappa, prevista al Parlamento Europeo, dov’è prevista l’approvazione di una risoluzione che estende il Programma di Costruiamo Gentilezza a tutti gli Stati membri.

“Si tratta – ha commentato la Consigliera delegata alle Pari Opportunità della Città Metropolitana di Napoli, Ilaria Abagnale, responsabile del progetto Città Metropolitana di Napoli Capitale italiana di Costruiamo Gentilezza – di un riconoscimento molto importante ricevuto in ambito internazionale. Abbiamo fin da subito percepito il grande favore che il progetto stava progressivamente ricevendo in tutta Italia, da sud a nord, così come fuori dai confini nazionali, per cui abbiamo deciso di esportarlo anche all’estero. Ringrazio l’Ambasciatore italiano a Malta, Fabrizio Romano, per aver accolto con calore la nostra delegazione, così come il mio grazie più sentito va alle ambasciatrici di gentilezza dell’area metropolitana partenopea e della Daunia per l’impegno enorme che profondono in questo progetto. Siamo convinti che portare pratiche di gentilezza in Italia e all’estero renderà, alla lunga, il mondo un posto migliore”.

Nel corso della cerimonia, la delegazione ha portato in dono all’Ambasciatore Romano, da parte del Sindaco di San Severo, Lidya Colangelo, il guidoncino del Comune e due prestigiose pubblicazioni, una sulla storia dei teatri di San Severo e una sul suo patrimonio librario, mentre, da parte del neo eletto Sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, un quadro raffigurante un meraviglioso frammento dei dipinti presenti nella splendida Villa di Poppea della città oplontina.

Nel corso della visita a Malta le rappresentanti partenopee e della Daunia hanno assistito anche al concerto del Maestro Paolo Curatolo, originario di San Severo, compositore dell’inno della Gentilezza, con il tenore Giosue Agius e la stessa Francesca Maresca, tenuto nella Grande Sala dell’Istituto Italiano di Cultura dell’isola.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.